Léia Lima traz clicks do Circuito Country em Epitaciolândia com presença do cantor Israel Novaes; confira

CIRCUITO COUNTRY DE EPITACIOLÂNDIA

O Alto Acre está de parabéns pela belíssima festa oferecida pelo prefeito Sérgio Lopes e do vice Soares, aos munícipes e visitantes da região. Foram dois shows com atrações nacionais abertos ao público, atrações regionais e locais todos os dias do evento, de quinta dia 29/04 a 01/04. O evento aconteceu no centro de eventos do bairro Aeroporto e foi recorde de público. A festa girou em torno dos 30 anos do município, contou com organização impecável, da prefeitura e SEBRAE e participação ativa dos bares e restaurantes da cidade, fomentando negócios e aquecendo a economia local. Destaque para o futebol solidário, escolha da garota Country, cavalgada, shows e o tão esperado rodeio. Segurança, organização e muito carinho foram ingredientes indispensáveis que fizeram do evento um grande sucesso. Parabéns, Epitaciolândia.

GAZIN

BATIZADO

Registro do batizado da pequena Helena com os pais Thiago e Talita Marinho, padrinhos e familiares.

MÃES

Foram tantas demonstrações de carinho pela passagem do Dia das Mães, que não caberia aqui na nossa página, mas segue para nossos internautas um pequeno e singelo registro da data.