Leo de Brito quer repetir 2014 e ser o deputado federal mais votado do Alto Acre 

Agenda

Intensificado as agendas no interior do estado, que vem sendo organizadas de acordo com as emendas liberadas, inaugurações e entregas, o deputado federal Leo de Brito (PT) vem construindo tijolinho por tijolinho um terceiro mandato na Câmara Federal. Em outubro saberemos se a estratégia deu certo.

Alto Acre

Apesar de andar todo o interior, o foco do deputado tem sido o Alto Acre, região que foi o mais votado em 2014, quando foi eleito pela primeira vez, com mais de 6 mil votos. O deputado quer repetir o feito e tem trabalhado pra isso.

Assis Brasil

Na semana passada, em Assis Brasil, Leo recebeu uma homenagem da prefeitura pela parceria e pelos recurso enviados. Só no segundo mandato já foram mais de R$ 6 milhões. A homenagem ocorreu durante o aniversário de 46 anos do município. O deputado aproveitou que estava pela região e visitou também Brasileia e Epitaciolândia.

Máquinas agrícolas

Já neste fim de semana que vem chegando, o deputado quer visitar o Bujari para entregar máquinas agrícolas. Na última sexta-feira, também entregou um maquinário em Xapuri.

Parceria improvável

O deputado petista tem se esforçado tanto para fazer do Alto Acre sua base eleitoral que emplacou uma parceria improvável: o prefeito de Epitaciolândia, o delegado Sergio Lopes (PSDB). Junto ao prefeito tucano, que segundo fontes mantém uma excelente relação com o deputado, vai fazer a assinatura da ordem de serviço da construção do portal da cidade e também do Centro de Atendimento ao Turista, o CAT.

Chapa forte

Apesar de estar fazendo o dever de casa, o deputado Leo de Brito vai precisar superar os outros concorrentes da chapa de federal da federação composta por PT, PCdoB e PV, o que não será tarefa fácil. É que a chapa dele tem nomes como o da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), Cláudio Ezequiel (PV), do ex-deputado Sibá Machado (PT) e talvez -ele ainda não disse que sim, nem que não- do ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim (PT).

Cálculo

A expectativa é que essa chapa eleja ao menos dois deputados federais, mas em um cenário menos animador pode ser que eleja apenas um. E é justo pelo cálculo de que a chapa pode fazer só um deputado que a briga pela ponta promete ser disputada voto a voto. Aposto numa disputa entre Perpétua e Leo pela pole position.

Ney

Quem também esteve pelo Alto Acre nesta semana foi o ex-presidente da Aleac Ney Amorim (Podemos). Nas redes sociais o ex-deputado estadual e pré-candidato a deputado federal postou fotos dos encontros que teve nesta terça-feira em Epitaciolândia e Brasileia.

Casou

Ocorreu hoje em São Paulo o casamento do ex-presidente Lula (PT) com a socióloga Janja. Muitos artistas, intelectuais e políticos foram convidados e movimentaram as redes sociais. O ex-senador Jorge Viana (PT) desejou, através das redes sociais, desejou felicidades e amor ao casal.