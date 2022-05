Leonardo confirma diagnóstico de câncer avançado, lamenta e expõe desfecho: “Tive que dar a notícia”

Todo mundo sabe que Leonardo ao lado do irmão Leandro, marcou a música sertaneja nos anos 90, onde fizeram grande sucesso e deixaram uma legião de fãs pelo Brasil.

Porém, Leandro descobriu que estava com câncer em estágio avançado em 1998. Era um tumor de Askin, localizado no pulmão direito. Por conta da gravidade da doença, o sertanejo não resistiu e faleceu no mesmo ano.

Atualmente aos 58 anos, Leonardo relembrou a triste realidade que enfrentou na época ao lado do irmão. O marido de Poliana Rocha deu total apoio ao familiar.

Bastante emocionado, o famoso concedeu uma entrevista recente ao PodCats, de Virgínia Fonseca e Camilla Loures, e detalhou como recebeu a notícia do câncer do saudoso Leandro.

CHOQUE DE REALIDADE

Segundo o sertanejo, ele teve um choque de realidade ao descobrir a doença do irmão. Tudo aconteceu no dia em que seu filho nasceu, o cantor Zé Felipe.

“Quando o Leandro ficou doente, quando eu descobri toda a doença do Leandro foi o dia que o Zé nasceu. Ele nasceria dia 7 de maio, mas ele antecipou para o mesmo dia em que o Leandro começou a sentir a dor”, confessou Leonardo.

Em seguida, o cantor revelou que recebeu a notícia do próprio Leandro. “Foi o Leandro que avisou do nascimento do meu filho. Ele disse: ‘Leonardo, vou estragar sua festa, você tá bebendo uma cervejinha geladinha, mas vai ter que ir embora que seu filho vai nascer às 5h”, disse o sertanejo.

“Eu tive que dar a notícia para minha mãe, que ela ganhou um neto maravilhoso. Mas, que a gente ia perder um irmão”, detalhou Leonardo, já em lágrimas ao relembrar um dos momentos mais traumáticos de sua vida, que foi a perda do irmão no auge do sucesso.