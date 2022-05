Leonardo sofre com morte dentro de casa, família entra em desespero e tragédia é confirmada

Para quem não sabe, no mês passado fez exatamente 1 ano que Passim, o assessor e parceiro pessoal do compositor, faleceu dentro da fazenda do artista, na cidade de Jussara, em Goiás. De acordo com o jornal Metrópoles, o contratado estava em um dos quartos da residência do sertanejo manuseando uma arma.

Ele teria caído no chão e, após a queda, acabou soltando um disparo, acidentalmente, contra si mesmo. Leonardo, que também estava na casa, teria entrado em desespero com a situação e logo em seguida pediu socorro.

No entanto, Passim acabou não resistindo ao ferimento. Em um comunicado, a equipe do famoso sertanejo confirmou a informação. Diante da situação, a família ficou completamente desesperada. O cantor, claro, ficou muito abalado com a situação.

Dias depois, Leonardo fez questão de vir a público com uma carta de despedida ao amigo de tanto tempo. “Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas, minha segunda voz da vida! O cara mais adorado e amado que conheço, estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida”, declarou o músico.

Ainda na publicação, o famoso revelou que ainda vinha tentando lidar com a perda, dentro de sua própria residência. “Deus, meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos, a esposa Vânia e os filhos, Hugo e Igor, que ele tanto amava, os irmãos. Ajude todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia”, lamentou.