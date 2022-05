Libertadores: quanto os clubes faturam por avançar de fase

Após a noite de quinta feira (26/5), a fase de grupos da Copa Libertadores chegou ao fim e os 16 clubes que vão disputar as oitavas de final foram definidos.

Das equipes classificadas, temos seis brasileiros, seis argentinos, dois paraguaios, um equatoriano e um colombiano. Os confrontos serão sorteados nesta sexta-feira (27/5) às 13h (de Brasília), em Assunção (Paraguai).

Os 32 clubes que participaram da fase de grupos faturaram cerca de US$ 1 milhão por partida como mandante, ou seja, somando os três jogos com mando de campo, as equipes totalizaram US$ 3 milhões pela participação (cerca de R$ 14,3 milhões).

Os 16 que conquistaram a classificação para as oitavas de final garantiram mais US$ 1 milhão (R$ 5 milhões) aos cofres somando premiação de aproximadamente R$ 20 milhões.

No mata-mata da competição, a premiação vai ter aumento gradativo. Os clubes que se classificarem para as quartas de final vão receber cerca de US$ 1,5 milhão (R$ 7,1 milhões) e os semifinalistas recebem mais US$ 2 milhões (R$ 9,5 milhões).

As equipes finalistas recebem valores diferentes. O vice-campeão vai receber a premiação no valor de US$ 6 milhões (R$ 28,6 milhões), enquanto o clube que conquistar América vai garantir mais US$ 16 milhões (R$ 76,3 milhões).

Somando todas as fases da competição, o campeão vai faturar cerca de US$ 23,55 milhões (R$ 112, 3 milhões).

Premiações por fase;

Fase de grupos: 3 milhões de dólares (R$ 14,3 milhões)

Oitavas de final: 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões)

Quartas de final: 1,5 milhões de dólares (R$ 7,1 milhões)

Semifinal: 2 milhões de dólares (R$ 9,5 milhões)

Vice-campeão: 6 milhões de dólares (R$ 28,6 milhões)

Campeão: 16 milhões de dólares (R$ 76,3 milhões)