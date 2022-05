Liga das Nações de Vôlei: competição mundial começa nesta terça

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2022 começa nesta terça-feira (31/5) com o seu formato original. A competição que dá início ao ciclo de Paris 2024 reúne 32 seleções mundiais, sendo 16 no masculino e 16 no feminino, em um torneio disputado em nove países e 55 dias.

A primeira fase da competição tem três rodadas, com quatro jogos cada uma. As equipes femininas e masculinas se intercalam por semana para decidir os oito melhores times, que avançam à fase final.

A Seleção Brasileira feminina é a responsável pela estreia do Brasil e entra em quadra nesta terça, contra a Alemanha. A primeira semana será realizada em Los Angeles e terá confronto das brasileiras com a Polônia, República Dominicana e Estados Unidos. A segunda, em Brasília, terá duelos com Polônia, Holanda, Itália e Sérvia. A terceira e última semana será em Sofia, na Bulgária, onde o Brasil enfrenta China, Coreia do Sul e Tailândia.

Já a Seleção Brasileira masculina estreia no dia 8/6, em Brasília. Anfitriões da primeira semana, os brasileiros enfrentam a Austrália, Eslovênia, Estados Unidos e China. A segunda, em Sofia, terá duelos com Polônia, Sérvia, Irã e Bulgária. A terceira e última semana será em Osaka, no Japão, onde o Brasil confronta a Alemanha, Canadá, França e Japão.

Rivais diretos

Pelo lado das mulheres, é esperado que o confronto direto seja com as americanas. Os Estados Unidos levaram o troféu da VNL em suas três edições, inclusive a última sobre o Brasil. Elas também foram as responsáveis por derrotarem as brasileiras na disputa pela medalha de ouro olímpica em Tóquio 2020.

Já pela Seleção masculina, o duelo esperado é com a Polônia. O Brasil entra em quadra para defender o título, conquistado no último ano em cima dos rivais. Os dois elencos contam com craques do vôlei mundial e carregam uma rivalidade antiga.

Programação

Feminino

Semana 1 – Los Angeles (EUA)

Jogo 1: 31/5 (terça-feira) – 19h – Brasil x Alemanha

Jogo 2: 2/6 (quinta-feira) – 16h – Brasil x Polônia

Jogo 3: 3/6 (sexta-feira) – 19h – Brasil x República Dominicana

Jogo 4: 5/6 (domingo) – 22h – Brasil x Estados Unidos

Semana 2 – Brasília (BRA)

Jogo 1: 16/6 (quinta-feira) – 21h – Brasil x Turquia

Jogo 2: 17/6 (sexta-feira) – 21h – Brasil x Holanda

Jogo 3: 18/6 (sábado) – 15h – Brasil x Itália

Jogo 4: 19/6 (domingo) – 10h – Brasil x Sérvia

Semana 3 – Sofia (BUL)

Jogo 1: 29/6 (quarta-feira) – 8h – Brasil x China

Jogo 2: 30/6 (quinta-feira) – 4h – Brasil x Coreia do Sul

Jogo 3: 2/7 (sábado) – 4h – Brasil x Tailândia

Masculino

Semana 1 – Brasília (BRA)

Jogo 1: 8/6 (sexta-feira) – 21h – Brasil x Austrália

Jogo 2: 9/6 (sábado) – 21h – Brasil x Eslovênia

Jogo 3: 11/6 (segunda-feira) – 15h – Brasil x Estados Unidos

Jogo 4: 12/6 (terça-feira) – 10h – Brasil x China

Semana 2 – Sofia (BUL)

Jogo 1: 22/6 (sexta-feira) – 11h – Brasil x Polônia

Jogo 2: 23/6 (sábado) – 10h30 – Brasil x Sérvia

Jogo 3: 24/6 (domingo) – 10h30 – Brasil x Irã

Jogo 4: 26/6 (terça-feira) – 14h – Brasil x Bulgária

Semana 3 – Osaka (JAP)

Jogo 1: 6/7 (quarta-feira) – 3h40 – Brasil x Alemanha

Jogo 2: 7/7 (quinta-feira) – 6h – Brasil x Canadá

Jogo 3: 8/7 (sexta-feira) – 3h40 – Brasil x França

Jogo 4: 10/7 (domingo) – 7h10 – Brasil x Japão