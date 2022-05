Liverpool x Real Madrid é a maior final de Champions possível no momento

O Liverpool está em sua 10ª final e busca o sétimo título. O Real Madrid é o maior de todos, com 13 taças e 17 finais. Juntos, os dois gigantes estiveram em 24 de todas as 66 decisões da história da Liga dos Campeões, considerando as três vezes que se encontraram. Isso representa nada mais do que 36% de todas elas.

Há até dois clubes com histórico parecido com o Liverpool na Champions: o Milan possui sete títulos e 11 finais, e o Bayern conquistou a competição seis vezes em 11 finais. Nenhum dos dois, porém, consegue aliar, no momento, qualidade técnica e tradição. Os Reds de Jürgen Klopp são uma das equipes mais dominantes do futebol europeu nos últimos anos.

Até mesmo entre as estrelas do confronto a grandeza fica evidente: Benzema, pelo Real Madrid, e Salah, pelo Liverpool, são dois dos principais candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada. O craque francês foi decisivo em toda a campanha merengue pela Champions, enquanto o egípcio foi o mais consistente de uma temporada fortíssima do Liverpool.