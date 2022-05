Longo propõe moção de pesar na Aleac em homenagem a Luiz Saraiva e presta condolências à família

O deputado Pedro Longo aproveitou o seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (10), para lamentar a morte do advogado e amigo Luiz Saraiva, ocorrida nesta segunda-feira (8).

Saraiva também foi ex-deputado e ex-Grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre. Ele morreu vítima de câncer, na Pronto Clínica, em Rio Branco.

“Lamento, com muita tristeza, a morte do amigo e companheiro Luiz Saraiva, que tem uma história de vida admirável e louvável. Suas contribuições ao Acre foram inúmeras, como advogado, legislador. O Acre perde uma grande liderança”, explicou o líder do governo.

Longo fez questão de destacar as contribuições do advogado para o desenvolvimento e história do Estado.

Saraiva foi uma das pessoas que receberam o deputado no Acre e também quem o antecedeu no cargo de grão-mestre na maçonaria.

“Ele quem me acolheu no Acre e me transmitiu o cargo de Grão-mestre.

Uma pessoa de conduta incrível e caráter inquestionável. Além disso, contribuiu para algumas conquistas importantes na Casa do Povo e na advocacia”, acrescentou.

O deputado propôs uma moção de pesar na Aleac para homenagear Luiz e seus familiares.

“Deixo aqui minhas condolências aos familiares, a saber, a esposa, Dona Tutu; a filha Daniela, que irá suceder o pai nas atividades jurídicas e exerce a função de procuradora; ao Guto e ao Luizinho. Vamos chamar aqui, em data oportuna, os familiares para receberem das nossas mãos essa moção importante, em homenagem a esse grande homem”, finalizou.