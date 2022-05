Luciana Gimenez revela que foi vítima assédio aos 12 anos de idade

Luciana Gimenez foi a convidada de Rogério Vilela no Inteligência Ilimitada, canal do YouTube, e contou que sofreu assédio sexual no início de sua adolescência e que essa experiência mudou a sua forma de se relacionar.

“Eu me lembro que estava indo para a academia com 12 anos e um grupo de homens começou a assoviar, e me chamavam de tesão. Lembro que cheguei em casa e perguntei para minha mãe [a atriz Vera Gimenez] o que era aquilo, porque eu tinha escutado na ida e na volta”, lembrou a apresentadora.

O momento não só a deixou preocupada no dia, como ainda fez com que mudasse a sua forma de se relacionar”A partir daquele dia, comecei a me defender muito dos homens. Tinha que me defender desde muito cedo. Não é nem uma reclamação, é uma constatação”, completou.

Após mais de 20 anos apresentando o Superpop, Luciana Gimenez tem um novo desafio na emissora RedeTV!: a morena vai comandar o game show Operação Cupido, uma disputa que envolve paquera, desafios e diversão em busca do par ideal. O quadro estreou neste sábado (14/5), às 18h30.

“[Quero] Mostrar que não estou presa numa caixinha, que não podem me rotular só de uma coisa. Assim como falo 5 línguas diferentes, eu posso fazer outras coisas além do que as pessoas estão acostumadas. Estou num momento de me redescobrir, então isso passa pelo meu lado profissional. Essa é só uma das várias mudanças que estou planejando para esse ano. Agora estou leve, positiva e afim de mostrar meu verdadeiro eu”, disse a ex de Mick Jagger, ao Metrópoles.