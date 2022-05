Lula casa hoje na zona sul de SP; veja imagens dos preparativos

O casamento do pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, nesta quarta-feira (18), promete ser uma noite com comida requintada e privacidade.

A CNN teve acesso a um documento com informações sobre o evento, no qual se destacam uma atenção especial à gastronomia e orientações a funcionários da casa de festas do bairro do Brooklin, como a proibição do uso de celular durante o evento.

“Gastronomia é um ponto importantíssimo para o casal, gostam de comida com sabor predominante”, diz o documento, sobre o menu que será servido aos 220 convidados.

O cardápio revela sabores tipicamente brasileiros, como casquinha de siri com pimenta de cheiro e tempero “caprichado”, mousse de queijo da canastra, bobó de camarão e arroz de carne seca com manteiga de garrafa – o documento orienta que seja “um arroz bem temperado, com gosto acentuado da carne seca e manteiga de garrafa, no dia da degustação estava sem sal, a noiva pontuou que parecia um arroz branco com carne desfiada por cima.”

O bolo de casamento será de frutas vermelhas e baunilha.