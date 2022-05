Lula veta sobrinhos e convida seguranças para casamento, diz jornal

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dividido entre os preparativos da pré-candidatura e do casamento com a socióloga Rosângela da Silva. A união acontece na próxima quarta-feira, 18, mas a lista ainda não está completamente fechada.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a ideia inicial é que a festa fosse para 100 pessoas, com apenas familiares e amigos em comum dos noivos. Porém, Lula está com dificuldade de filtrar os convidados por causa da sua rede de relacionamento.

A lista contém 30 pessoas só da família do petista, considerando os cinco filhos, noras, genros, netos, irmãos e cunhados. No entanto, os sobrinhos ficaram de fora. Como Lula tem sete irmãos ficou impossível convidar todos os parentes.

Por outro lado, o casamento vai ter a presença de casais famosos. Chico Buarque e Carol Proner, Gilberto Gil e Flora Gil, e Daniela Mercury e Malu Verçosa devem marcar presença na união que tem o local mantido em sigilo.

Ainda segundo o jornal, Janja fez questão de convidar todos os funcionários que trabalham para Lula. Os seguranças que acompanham o casal diariamente foram liberados dos expediente para prestigiarem a união, que deve acontecer às 19h e ter a benção de dom Angélico Sândalo Bernardino.