Lutador do UFC leva chute no rosto e fica irreconhecível; veja

O lutador Tony Ferguson ficou irreconhecível ao levar um chute no rosto do adversário Michael Chandler, durante o UFC 274, que aconteceu no sábado (7/5), em Phoenix, nos Estados Unidos. O golpe levou Ferguson à nocaute, definindo Chandler como campeão no 2º round do combate.

Michael ficou atrás na disputa com Tony, durante a luta em pé, no início do combate. Entretanto, ele se recuperou e o chute frontal conseguiu nocautear o rival e enlouquecer a torcida.

Veja a cena:

A closer look at Michael Chandler’s DEVASTATING knockout over Tony Ferguson 🤯 🎥 (@UFC) pic.twitter.com/u0Ke5oMbw5 — Lewis Simpson (@LewisSimpsonMMA) May 8, 2022

Chandler ainda levou o prêmio de Performance da Noite e faturou um bônus de US$ 50 mil (cerca de R$ 254 mil).

Mesmo assim, o destaque da noite foi o combate entre Charles Do Bronx e Justin Gaethje. Apesar de o brasileiro Charles ter finalizado o duelo no 1º round, ele não manteve o cinturão dos leves por ter falhado duas vezes na tentativa de bater o peso da categoria.