Luto: ex-funcionária do cartório de Sena Madureira morre aos 41 anos após luta contra câncer

Faleceu na manhã desta terça-feira (10), no hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, a ex-funcionária do cartório local Érika de Assis Machado Lélis Cardoso, 41 anos de idade. Ela vinha travando luta contra um câncer.

Segundo informações, ontem à tarde a mesma deu entrada no hospital local e morreu em uma das enfermarias do pavilhão de internações.

Em nota, a igreja católica, através do Frei Moisés, se solidarizou com familiares e amigos: “A equipe de dirigente e todos os casais paroquianos se solidarizam com familiares e amigos neste momento de dor. A todos, os nossos sinceros sentimentos pela perda irreparável. Rogamos ao pai eterno que conforte os corações de todas aquelas pessoas que choram por sua partida”. A nota foi assinada pelo frei Moisés, Juza Bispo e Leiliana e pela orientadora espiritual irmã Joana.

O corpo de Érika será velado na Loja maçônica de Sena Madureira a partir das 14 horas e o sepultamento ocorrerá amanhã de mãe.

Ela era mãe de três filhos (16 anos, 13 anos e 7 anos de idade) e casada com o senhor Fabiano Cardoso.