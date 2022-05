Mãe de Eliza Samudio, Sônia diz que neto não quer saber do pai, o goleiro Bruno

“Ele sabe o que aconteceu, mas não procura saber notícias do pai. Foi conversa difícil, a psicóloga que me atende sempre disse ‘você só responde aquilo que ele te perguntar’. Então deixo no tempo dele. Ele faz terapia uma vez por semana. O Bruninho é muito tranquilo. Pode ser que em algum momento ele se revolte, mas acho que não deve acontecer. Ele é muito feliz, principalmente na escola praticando esportes”, afirmou Sônia ao repórter Alex Sampaio.

Bruno deve mais de R$ 3 milhões de pensão para Bruninho, valor que a avó materna nunca viu. Nunca ouve conversa, nem através de advogados”, afirmou.