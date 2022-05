Mãezona: como Rihanna tem lidado com o puerpério e o primeiro filho

A fonte ainda informou que a cantora está bastante “animada” com essa nova fase da vida. O momento em que ela conheceu o filho foi muito especial, de acordo com uma pessoa próxima à estrela. A vontade da artista era ter o bebê em Los Angeles , onde tem uma casa. “Ela gosta de ficar do lado de fora com seu pequeno”, contou.

Rihanna, emendou, não teria pressa em voltar a trabalhar. No momento, a preocupação dela seria “passar um tempo tranquilo com o neném”.

A revista People noticiou que os “pais de primeira viagem” estavam em Los Angeles com o pequeno. As redes sociais de Rihanna não estão sendo atualizadas e, até o momento, não foi divulgada nenhuma foto do baby de “Riri”.