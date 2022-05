Mais de 18 mil vagas são oferecidas em concursos abertos no país

Concursos abertos em todo país oferecem mais de 18 mil vagas. Ao todo, segundo levantamento feito por Folha Dirigida, esta primeira semana de maio conta com 18.509 oportunidades, em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As oportunidades de nível médio se destacam, com mais de 8 mil postos, representando assim 44% da oferta desta semana. Em segundo lugar, com 35%, estão os cargos de nível superior, com cerca de 6 mil vagas.

Os níveis médio técnico e fundamental contam com mais de 2 mil (13%) e 1.395 vagas (7%), respectivamente. Já entre as regiões os destaques estão no Norte do país, com 7.145 oportunidades, representando assim 38% da oferta total.

A Região Sudeste aparece logo em seguida, com 6.273 vagas (33%). Centro-Oeste, Sul e Nordeste não ficam de fora, somando quase 5 mil oportunidades no total.

Polícia Penal DF​

O concurso Polícia Penal DF conta com 1.179 vagas para a carreira de policial penal, sendo 400 imediatas e 779 para formação de um cadastro de reserva.

Do total de vagas imediatas, 200 são para a ampla concorrência, 80 para Pessoas com Deficiência (PcDs), 80 para negros e 40 para hipossuficientes. Já no cadastro de reserva, a distribuição é a seguinte:

ampla concorrência: 390;

PcD: 155;

negros: 156; e

hipossuficientes: 78.

Para concorrer, os interessados devem ter o nível superior completo, em qualquer área. Os aprovados irão atuar com jornadas de 40 horas e receberão uma remuneração bruta de R$5.445.

As inscrições serão aceitas no site do Instituto AOCP até as 12h do dia 6 de maio. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$150.

PM GO

Os editais do concurso PM GO contam com 1.670 vagas, sendo 1.500 de soldados, 150 de oficiais e 20 de músicos. Em todos os casos, é preciso ter o nível superior completo e habilitação na categoria “B”.

Além da escolaridade, os candidatos ao posto de cadetes devem ter entre 18 e 32 anos, enquanto os soldados devem ter até 30 anos e os oficiais 35 anos de idade. O concurso também exige 1m65 (homens) ou 1m60 (mulheres) de altura.

As inscrições para o concurso PM GO, com vagas para soldados, já estão abertas, por meio do site do Instituto AOCP . Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de maio.

Já as inscrições para oficiais e cadetes serão abertas no dia 4 de maio, por meio do site da banca , e ficarão disponíveis até o dia 6 de junho.

PC RR

Os editais do concurso PC RR contam com 175 vagas imediatas em carreiras dos níveis médio e superior. Os salários podem chegar a R$20 mil.

As oportunidades estão distribuídas pelos cargos de auxiliar de necropsia, auxiliar de perito criminal, papiloscopista, agente de polícia, escrivão, perito criminal, odonto-legista, médico legista e delegado.

As inscrições seguem abertas até o dia 12 de junho, pelo site da Fundação Vunesp. As taxas variam entre R$80 e R$350.

PM AP

No Amapá, o concurso PM AP oferece 2.500 vagas, em cadastro de reserva, para soldados, cargo de nível médio. O salário inicial chega a R$5,3 mil.

A carreira exige dos candidatos nível médio completo, idade entre 18 e 30 anos (até o último dia de inscrição) e altura de 1,55m (mulheres) ou 1,60m (homens).

A remuneração será de R$2.827, durante o curso de formação, e R$5.313,18 após o curso. Esses valores são brutos, sem os descontos obrigatórios.

As inscrições serão abertas nesta segunda, 2, com prazo final para o dia 3 de junho, por meio do site da Fundação Carlos Chagas , organizadora. A taxa é de R$100.

Confira os demais concursos abertos no país

EsPCEx

Entre os principais editais publicados este ano está o da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ao todo, o concurso EsPCEx 2023 oferece 440 vagas para cadetes, com oportunidades para ambos os sexos.

Do total das vagas, são 400 para homens e 40 para mulheres, sendo necessário ter o nível médio completo ou estar cursando o 3º ano do ensino médio. A remuneração pode chegar a R$7.315.

Além da escolaridade, os candidatos devem ter idade entre 17 e 22 anos (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula) e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

As inscrições vão até o dia 23 de maio, por meio do site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército . A taxa é de R$100.

Jundiaí SP

Em São Paulo, o destaque é o concurso Jundiaí SP, com vagas para analista de planejamento, gestão e orçamento.

São três vagas, sendo uma para cada área de nível superior:

analista na especialidade Administração – (uma vaga);

analista na especialidade Contabilidade- (uma vaga); e

analista na especialidade Direito- (uma vaga).

A remuneração inicial dos aprovados pode ultrapassar os R$11,9 mil, sendo R$10.701,66 de vencimento inicial mais R$400 de auxílio-transporte e R$865 do auxílio-alimentação.

As inscrições para o concurso Jundiaí SP são recebidas pela Fundação Vunesp , até o dia 6 de junho. A taxa é de R$83.

Bombeiros ES

As inscrições para o concurso Bombeiros ES 2022 seguem abertas, por meio do site do Idecan , até o dia 9 de maio. O valor da taxa é de R$79.

Ao todo, são oferecidas mil vagas para soldado combatente, sendo 120 imediatas e 880 para formação do cadastro de reserva.

Para concorrer, é preciso ter o nível médio completo. Além da escolaridade os candidatos devem ter carteira de habilitação na categoria “B” ou superior, idade entre 18 e 28 anos e altura de 1,65m (homens) ou 1,60m (mulheres).

Fundação Saúde RJ

No Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Saúde RJ seleciona 3.594 temporários, sendo 2.325 para o nível médio/técnico e 1.269 para o nível superior. Há oportunidades para diversos cargos.

Os ganhos inicias variam entre R$1.451,10 e R$7.282,77, em jornadas que podem ser de 24h, 30 ou 40 horas.

As inscrições para a seleção da Fundação Saúde RJ seguem abertas até o dia 10 de maio, por meio do site da banca . As taxas são de R$37, para os cargos de nível médio técnico, e de R$52, para os de nível superior.

Agergs

Já no Sul do país o destaque é o concurso Agergs 2022. Ao todo, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul seleciona para o preenchimento de 15 vagas.

Quem concluiu o nível médio técnico conta com quatro vagas, na carreira de auxiliar técnico, nos cargos de administrador, contador, técnico de informática e secretariado.

As outras 11 oportunidades estão distribuídas por cargos de nível superior, sendo eles: advogado (uma), analista de sistemas (uma), contador (uma), economista (três), engenheiro civil (duas), engenheiro de dados (uma), engenheiro mecânico (uma) e engenheiro sanitarista (uma).

Os interessados no concurso Agergs podem realizar as inscrições até o dia 27 de maio, no site da Fundatec . Para participar da seleção, é preciso pagar uma taxa de R$102,30 (médio técnico) ou de R$ 233,24 (superior).