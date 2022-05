“Mais Forte do Mundo” revela dieta: “30 barras de chocolate, duas caixas de leite, 2kg de sorvete”

E Pudzianowski garante que não precisa de dieta especial para ficar na linha ou cultivar seus músculos. Antes de sua luta neste sábado contra o ex-campeão peso-médio Michal Materla no evento principal do KSW 70, em Lodz, na Polônia, “Pudzian” revelou uma rotina de alimentação bem relaxada, de deixar cheios de inveja os lutadores que precisam cortar peso.

– Eu não tenho nenhuma dieta particular. Eu como de tudo. Posso comer 30 barras de chocolate, beber duas caixas de leite, depois comer 2 quilos de sorvete na cama. Eu como o que quiser, quando quiser, e sempre tenho esses belos músculos no meu corpo – disse o “Homem Mais Forte do Mundo” em entrevista ao podcast “The MMA Hour”.

O segredo para a queda do peso dos tempos de competições de força para sua forma atual foi uma mudança no regime de treinos. Ele notou rapidamente que toda a força que empregava nos concursos de Homem Mais Forte do Mundo seria inútil no MMA, que exige outro tipo de resistência. Logo em sua segunda luta profissional no KSW, em 2010, Pudzianowski teve dificuldades para respirar contra o japonês Yusuke Kawaguchi e decidiu mudar sua preparação.

– MMA é um esporte diferente que as competições de homem forte. Tive de mudar tudo. Tive de treinar oito anos para mudar meu corpo drasticamente na forma que ele estava funcionando, porque eu não aguentava cinco minutos ou dez minutos. Por oito anos dos meus treinos, não aguentava lutar todos os dez minutos, dois rounds de MMA. É totalmente diferente, são dois mundos (distintos). Até a força no MMA e no levantamento de peso é diferente. Não importa se você pode levantar 300kg, não significa que essa força vai ser boa no MMA – admitiu.

Segundo Pudzianowski, atualmente com 45 anos de idade, sua intenção inicial não era seguir carreira nas lutas. Contudo, após uma derrota para Tim Sylvia nos EUA em sua terceira apresentação, o polonês decidiu levar os treinos à sério. Atualmente, ele tem um cartel de 16 vitórias e sete derrotas e venceu suas últimas quatro lutas.