Maison Borges, maior casa de eventos do AC, pode ser vendida e ‘virar’ catedral evangélica; saiba tudo

Crise? Só para você e eu. A maior casa de eventos do Acre, a Maison Borges localizada na Rua das Acácias no Distrito Industrial Setor B em Rio Branco, poderá ser vendida este ano, segundo fontes a par do assunto.

De acordo com informações repassadas a este colunista, o prédio foi adquirido pela economista, empresária e ex-deputada federal, pastora Antônia Lúcia, que planeja colocar o ‘fim’ na era Borges e transformar o espaço em uma catedral evangélica.

Que fique bem claro que as informações não foram confirmadas por ambas partes. Inclusive, este colunista tentou contato com a empresária Antônia Lucia e também sua filha Gabriela Câmara, e não teve retorno. Resta esperar as próximas movimentações.

E, por falar em movimentações, a empresária inclusive já fez um evento teste, promoveu recentemente no espaço a “Encontro Cristão de Fé e Cidadania”, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.