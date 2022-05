Marcella Rica expõe mania de Vitória Strada na cama: “Fico louca”

A atriz Marcella Rica usou as redes sociais para expor uma mania de sua noiva, a atriz Vitória Strada, que a deixa desesperada: ‘comer chocolates na cama.

“Eu janto e daí vou subindo as escadas com três pacotes de chocolate todos os dias. A Marcella no início ficava indignada comigo comendo chocolate na cama. Hoje ela se acostumou”, iniciou Vitória.