Marrone faz viagem com parceiro, depois de ser arrancado do armário e tem namoro exposto: “Dá beijo”

Marrone, diferente de seu parceiro Bruno, está habituado a ser modesto quando o tema é a sua vida privada. Fora isso, o artista aprecia por evitar controvérsias e tem uma trajetória julgada como limpa.

Por causa disso, o artista é muito amado no mundo sertanejo e possui muitos amigos. Mostra disso é que recentemente, sendo assim, ele se exibiu amigo de Tierry. Na época, Marrone surgiu aproveitando um gostoso final de semana na capital do país, com direito a uma volta de barco.

Em vídeo exposto nas redes sociais, o colega de Bruno mostrou sua alegria. “Dá um beijo ai”, disse ele enquanto flagrava o gesto. O amigo, por outro lado, fez questão de exaltar o artista e exibiu o amor que tem. “Meu ídolo, meu padrinho”, comentou.

Ainda sobre Marrone

Vale dizer que foi no decorrer desse passeio que um namoro sigiloso da dupla de Bruno veio à tona. No momento, Gabi Martins, que estava Tierry, disse demais e revelou, por acidente o namoro do veterano. “Eu estou achando que você está com cara de apaixonado”, disse Gabi Martins. “Eu estou feliz, com um sentimento bom. Sempre tem gente por perto dando carinho pra gente”, declarou Marrone, sem graça.

Vale dizer que na época a pessoa a quem eles aludiam era a profissional da nutrição Fernanda Di Lima. Falando nele, há pouco ele aconselhou Gusttavo Lima sobre o término de seu relacionamento com Andressa Suita e Bruno se envolveu dizendo que o colega não possuía moral para falar do tema e deu a sugestão de que ele se assumisse de vez.

“Marrone você não pode falar de casamento. Você tem que casar logo com um travesti”, declarou Bruno, obviamente muito alcoolizado. Todavia, o artista mostrou sua ira e rebateu que o colega deveria botar roupas femininas para ser um travesti. “Cadê ele? Cadê ele? Veste uma saia então você aí”, disparou.