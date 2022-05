Mazinho deixa UTI e diz que Deus lhe deu outra chance: “Se hoje estou vivo, devo isso a Ele”

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (26). Mazinho teve um infarto nesta quarta-feira (25), após uma discussão no plenário da Assembleia Legislativa com o deputado estadual Gehlen Diniz.

A notícia melhora do prefeito foi dada por ele mesmo, em um vídeo divulgado nas suas redes sociais esta noite. Ao lado da esposa, deputada estadual Meire Serafim, e das filhas, Mazinho agradece aos médicos, amigos e familiares que lhe auxiliaram e atenderam, a tempo de fazer o cateterismo e salvar sua vida.

“Deus me deu mais uma oportunidade de vida, se hoje estou vivo, devo isso primeiramente a ele, e em seguida à minha família, amigos, e a todos que oraram e torceram pela minha recuperação. OBRIGADO A TODOS, logo estarei fazendo o que mais gosto: Cuidando de nossa cidade e da nossa população!”, escreveu.

Ainda internado, Mazinho se recupera e acredita ter tido uma nova oportunidade dada por Deus. “Só tenho mesmo que ser grato”. Segundo ele, já na tarde desta sexta-feira (27), ele vai voltar para Sena Madureira: “Para que possas estar junto com meu povo, ainda em atividades moderadas a pedido do médico, mas já vou estar na minha cidade, junto com meu povo e na minha casa”, disse o prefeito.