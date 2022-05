Mbappé exige mudança radical no PSG para renovar, afirma jornal

Entretanto, o mesmo portal afirmou, nesta quarta (18/5), que o PSG ainda não desistiu da renovação. O contato entre as duas partes trouxe satisfação para o atacante na parte financeira, mas Mbappé quer uma mudança radical no projeto esportivo do clube.

Segundo o Marca, o jogador não gosta da gestão do diretor esportivo Leonardo, tem receio de que o substituto do técnico Mauricio Pochettino não seja a melhor escolha e acha necessária a saída de alguns jogadores e contrataçãos de grandes nomes.

As mudanças custariam milhões ao PSG, que conta com o afeto de Mbappé pelo clube parisiense. Por outro lado, de acordo com o jornal, o Real está extremamente confiante com o acordo. Os amigos e familiares do atacante pedem respeito e paciência e afirmam que o momento de pressão e tensão pode acarretar em escolhas no último minuto.