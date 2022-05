MC Dany desembarca no Acre para show inédito nesta sexta-feira; assista o recado da cantora

Considerada hitmaker do piseiro e brega-funk, MC Danny desembarcou em Rio Branco nesta sexta-feira (27) para fazer o seu primeiro show na capital acreana. MC Danny é a principal atração da 4ª edição da Max Calorauda, que acontece no Maison Borges. As portas do evento estarão abertas a partir das 19h.

A cantora emplacou hits no início do ano com letras explícitas e picantes, incomodou empresa de cartões e tem até bordão: “MC Danny, hein… Não confunda!”.

Entre os sucessos da carreira, a cantora coleciona “Não pode se apaixonar” e “Sem sentimento”. Além disso, ela também entrou no top 30 global do Spotify este ano: MC Danny teve a 1ª e a 3ª músicas mais tocadas do aplicativo no Brasil (“Toma toma vapo vapo”, com Zé Felipe, e “Ameaça”, com Paulo Pires e Marcynho Sensação).

Os ingressos podem ser adquiridos na Casa da Sogra (Centro), Mary Bijoux (Shopping) e Lanchonete (Uninorte). Mais informações: 99234-1346.