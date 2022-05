“Me coloco à disposição de qualquer órgão público”, diz Gusttavo Lima em live

O cantor sertanejo Gusttavo Lima realizou uma live no Instagram, na noite desta segunda-feira (30), para comentar as últimas polêmicas envolvendo seu nome – incluindo seus shows organizados por prefeituras, que estão sob investigação em Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Falando por pouco mais de 20 minutos aos seus seguidores, Gusttavo disse que se coloca “à disposição de qualquer órgão público para ver a veracidade das coisas”.

Com contratos de apresentações assinados com a prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) pelo valor de R$ 1,2 milhão, e com Magé (RJ) por R$ 1,004 milhão, ele argumentou: “Não é porque é uma prefeitura que eu vou deixar de cobrar o meu valor.”

“Eu vivo disso, eu me alimento através disso, eu coloco comida na mesa dos meus colaboradores, da minha família através do meu trabalho – independente se seja show público ou show privado. O meu valor é um e ele não vai mudar, entende?”, questionou durante a live.

“[Dinheiro de prefeitura] eu acho que é uma grande parte pra valorizar a arte e os talentos do Brasil. Não é porque a gente faz música que a gente não deve às vezes receber um valor significativo e justo. Se eu custo 1, não é a prefeitura que vai me pagar 0,5”, acrescentou.

O cantor sertanejo ainda pontuou que é um cara “que faz pouquíssimos shows de prefeitura”. “E quando a gente às vezes ainda faz algum, é massacrado como se fosse um bandido”, afirmou.

“Eu nunca me beneficiei de dinheiro público ou empréstimo de tal coisa ou algo do tipo. A minha vida foi sempre trabalhar. […] Então assim, eu não compactuo com dinheiro público. Tudo que eu tenho foi ralado com muito suor, foi trabalho pra caramba, sabe? A minha vida é cantar. Se eu tenho uma casa boa pra morar, vocês podem ter certeza que saiu da minha garganta”, acrescentou.

