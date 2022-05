Médicos dizem que Mazinho “segue estável e em franca recuperação” após infarto

Informamos que o Sr. OSMAR SERAFIM DE ANDRADE (MAZINHO SERAFIM), foi atendido no Pronto Socorro, aonde o mesmo foi diagnosticado com quadro de Infarto Agudo do Miocárdio, em seguida foi deslocado para as dependências da Hemocardio, onde foi submetido a um Cateterismo Cardiaco, em que foi constatado uma obstrução na artéria) descendente anterior e imediatamente após foi submetido a uma Angioplastia com a colocação de um Stent Farmacológico.