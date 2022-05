Menina acha nota com bilhete de socorro, e 11 pessoas são libertadas de cativeiro

Uma menina de 10 anos ajudou a polícia a resgatar um grupo de pessoas sequestradas por uma gangue que operava um esquema de pirâmide financeira.

A moradora de Baotou (China) encontrou uma nota de 20 yuans com um pedido de ajuda por escrito. A menina mostrou a nota para parentes, que chamaram a polícia.

A agência de notícias local Baotou News informou que um homem detido pela quadrilha, com um grupo de 10 outros, havia escrito a mensagem no bilhete pedindo ajuda. Na cédula, ele dizia que havia 11 pessoas mantidas em cativeiro no terceiro andar de um prédio da cidade. Eles foram sequestrados e forçados a trabalhar para o esquema de pirâmide e estavam sendo vigiados por um grupo de criminosos armados.

“Depois de localizar o prédio, chegamos com um serralheiro para abrir a porta e, em seguida, localizamos as 11 vítimas”, disse a polícia.

As vítimas foram atraídas de várias regiões da China para Baotou com a oferta de empregos atraentes. Assim que chegaram, foram mantidos confinados no prédio e forçados a mentir na tentativa de enganar familiares e amigos para que se juntassem à operação financeira fruadulenta. Algumas das vítimas foram mantidas em cativeiro por mais de seis meses.

O homem que escreveu o bilhete esperou um momento de desatenção dos bandidos e, rapidamente, rabiscou o pedido de ajuda na cédula e depois a jogou pela janela.

A menina que encontrou a nota foi saudada como heroína pela polícia e nas redes sociais.