Mesa diretora da Aleac lamenta morte do ex-deputado Luiz Saraiva

A Mesa Diretora da Aleac, presidida nesta terça-feira (10) pelo deputado estadual Jenilson Leite, emitiu uma nota de pesar pela morte do advogado Luiz Saraiva, aos 76 anos, ocorrida na noite desta segunda-feira (9), na Pronto Clínica, em Rio Branco, em decorrência de um câncer.

Saraiva é ex-deputado estadual, tendo sido eleito em 91. Formado em direito pela Faculdade de Direito de Presidente Prudente, era natural de Potengi, no Ceará, mas há anos morava no Acre, onde constituiu família e atuou a maior parte dos seus mais de 50 anos no Direito.

Além da atuação parlamentar, o advogado também foi presidente da Federação da Agricultura, Conselheiro Deliberativo do SEBRAE Acre, além de deter o título de grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Acre e conselheiro federal da OAB.

O deputado Jenilson destacou a história e legado deixado por Saraiva. “Deixou grande legado, pois exerceu com maestria todas essas funções que ocupou e, em nome da Mesa Diretora, e do presidente da Aleac, Nicolau Júnior, deixamos esta nota de pesar”, finalizou.