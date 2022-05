Michel Teló entrega diagnóstico de grave doença e clama por tratamento: “R$ 9 milhões”

cantor Michel Teló costuma compartilhar com o público diariamente parte da sua rotina. Dessa forma, foi através das redes sociais que ele pediu por ajuda. Em resumo, o cantor contou através dos Stories a história de um menino chamado Thomas. Ele precisa de ajuda, pois, com apenas dois anos, foi diagnosticado recentemente com AME (Atrofia Muscular Espinhal), uma doença genética rara, progressiva e letal. Esse problema afeta a capacidade de comer, camihar, e, em último caso, respirar.

“Queria falar um assunto sério com vocês sobre o meu amiguinho Thomas, Thomas tem quase 2 anos e foi diagnosticado com AME. É uma doença que tem um tratamento absurdo de caro, ouvi falar em alguma coisa de 9 milhões de reais”, disse Michel Teló.

Além disso, o cantor relatou que os pais da criança estão com uma vaquinha aberta, para quem pudesse ajudar.

“E os pais do Thomas estão fazendo uma vaquinha pra gente poder ajudar e se cada um de vocês puder ajudar com um pouquinho, vou deixar o link. Ele precisa urgente do tratamento e conto com a ajuda de vocês”, disse o sertanejo.

Em seguida, Michel Teló foi muito elogiado por sua atitude. Sendo assim, os internautas alegaram terem doado com algum valor para custear o tratamento do pequeno.