Michelle Melo faz resumo sobre a CPI e relata negativa de gestora em comparecer à Comissão

Nesta quarta-feira, 18, a vereadora Michelle Melo aproveitou sua fala na tribuna para relatar todas as atividades e resumir o que tem sido trabalhado na CPI do transporte público, presidida pela mesma. “Ser presidente da CPI do transporte Público, em período pandêmico, desastroso, onde nós não tínhamos um transporte público entregando nem o mínimo para a população, foi um desafio corajoso“, disse.

A vereadora, na oportunidade, citou os nomes dos intimados que já compareceram: Ricardo Torres, Engenheiro Civil; Roberto Feres, Engenheiro Civil e Mestre em Engenharia Urbana e Diego de Farias Parreira, servidor da RBTRANS; Aluízio Abade, Presidente do SINDCOL – Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Estado do Acre; Jorge Wenderson Vieira Cavalcante, Presidente da UMARB – União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco; Marcus Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, ex-prefeito de Rio Branco; Gabriel Cunha Forneck, ex-superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS; Anízio Cláudio de Oliveira Alcântara, Superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS; o Senhor Raimundo Angelim, ex-prefeito de Rio Branco; Nélio Anastácio, ex-superintendente da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS e Clendes Vilas Boas, atual Diretor do RBTRANS.

A presidente da CPI fez questão de deixar registrado as negativas por parte da ex-prefeita Socorro Neri em comparecer e depor na CPI e reiterou a convocação a ex-prefeita.

Também deixou claro que, nesse momento, fará o convite ao prefeito Tião Bocalom para que suba a tribuna da CPI e fale sobre o transporte coletivo de Rio Branco.