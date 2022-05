Ministério Púbico deflagra operação para prender PMs suspeitos de praticar extorsão no AM

A ação está sendo coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP-AM, e o resultado será apresentado em coletiva de imprensa, previsto para as 12h30 desta segunda (30).

Leia a íntegra da nota da PM:

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que está acompanhando o desdobramento das investigações do Ministério Público do Estado (MPE) em relação à operação Pudonor, deflagrada nesta segunda-feira (30/05) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) com apoio da Promotoria da Auditoria Militar.