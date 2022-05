Monte Sinai de Tarauacá: um local de fé e adoração

Tarauacá, no Acre, é um município diferenciado. Lá é possível encontrar uma réplica do Monte Sinai, localizado originalmente no Egito. Um lugar para exercitar a fé e a adoração.

De fácil acesso, na estrada da Colonacre, o local tem recebido pessoas de vários locais do Brasil que buscam orar ou meditar sobre os 10 mandamentos de Moisés.

Segundo a Bíblia e a tradição judaica, foi no Monte Sinai que Moisés recebeu as Tábuas da Lei contendo os Dez Mandamentos.

E foi movida pela fé que a empresária Ivete Damasceno começou a construir em julho de 2020 e inaugurou no dia 18 de setembro de 2021 o local.

No Monte Sinai de Tarauacá, durante uma caminhada de 500m, pessoas de todos os credos podem meditar sobre cada um dos dez mandamentos, escritos nas pedras que recriam as tábuas das leis.

As colunas principais tem mais de 2 metros de altura e tem todos os mandamentos juntos. O local onde estão as pedras principais é lindo e inspirador.

O objetivo é que o Monte se torne um ponto de oração e meditação em Tarauacá. “O meu objetivo era evangelizar e Deus me conduziu a fazer esse local e hoje vejo que deu certo. A maioria das pessoas que visitam o local vem em busca de contato com Deus”, explica a empresária.

O tarauacaense Ademar Justino Souza ficou sabendo do local através dos jornais e redes sociais. “Estava caminhando por aqui quando o Espírito Santo de Deus me guiou a entrar. Vim em busca da paz espiritual, do encontro com Deus e também para apreciar a natureza, já que a paisagem é belíssima”.

A atmosfera do local transmite paz e leva a reflexão espiritual. A natureza dá um show a parte, o pôr e nascer do sol do local é incrível.

O monte está aberto para visitação 24h por dia, não é cobrado entrada. As visitas podem ser agendadas pelo telefone 68 99945-7172.