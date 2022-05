Morador de rua recebe golpe de faca durante bebedeira com ‘amigos’ na Gameleira, em Rio Branco

O morador de rua Enoque da Conceição Garces, de 33 anos, foi ferido a golpes de faca na manhã deste sábado (14), na rua Cunha Matos, na Gameleira, no bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Enoque estava participando de uma bebedeira na Gameleira na companhia de “amigos”, quando acabou tendo uma discussão e, com os ânimos exaltados, um homem, de posse uma faca, desferiu um golpe na altura do abdômen de Enoque, que para não morrer correu até a rua Benjamin Constant e entrou no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP) e pediu ajuda. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Enoque, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais militares não foram ao local, mesmo assim, o caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).