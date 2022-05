Moradora do bairro Geraldo Fleming, acreana dança em palco de Maiara e Maraisa em Porto Velho

Siga meu Instagram e veja tudo: @douglasricher.

A acreana Audyneia Oliveira de 32 anos, realizou um super sonho, conheceu a dupla sertaneja Maiara e Maraisa, em Porto Velho. Fã há 6 anos da dupla, a acreana já assistiu 15 shows de Maiara e Maraisa, mais o último teve um ‘sabor especial’. No palco do espaço de eventos Talismã 21, em Porto Velho, Aldyneia rebolou com as cantoras o hit “Desenrola Bate Joga de Ladin”.

Em contato com o site ContilNet, Aldyneia comentou que ainda está em extasie com o show das sertanejas. “Se eu já amava elas antes, agora depois de tudo que elas me proporcionaram nesse encontro, eu amo mais ainda, elas são incríveis”, disse acreana.

A acreana cedeu com exclusividade o vídeo à coluna Douglas Richer. Assista: