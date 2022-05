Morre aos 87 anos ‘Cabeleira’, dono de um dos botecos mais famosos de Rio Branco

Francisco Pompeu, mais conhecido como ‘Cabeleira’, dono de um dos botecos mais famosos de Rio Branco, morreu no último sábado (21). A morte foi causada por duas paradas cardíacas, as informações são do site G1 Acre.

Cabeleira ficou conhecido em Rio Branco pelo mau humor, era uma espécie de ‘Seu Lunga’ acreano. Mesmo assim, era muito querido pelos amigos e frequentadores de seu bar, localizado no bairro Bosque, na Capital.

De acordo com a filha de Cabeleira, Damiana Nogueira, o pai estava internado há oito dias, com água no pulmão. A situação então se agravou e precisaram entubá-lo, sendo transferido da UPA para a UTI do Pronto-Socorro.

Cabeleira será enterrado no Cemitério São João Batista.