Morre Maria Lucimar Pereira Kaxinawá, indígena do Acre que tinha 131 anos

Morreu no último sábado (21) a líder indígena Maria Lucimar Pereira Kaxinawá, de 131 anos, integrante da Aldeia Boca do Grota, no seringal Curralinho, no interior do Acre.

A informação foi dada pela neta da idosa, Ninawa Huni Kui, em seu perfil nas redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada.

RELEMBRE: Indígena acreana de 126 anos pode ser considerada a mulher mais idosa do mundo

“Maria Lucimar Pereira é uma mulher Huni kui supercentenária brasileira. Seu nome original indígena é Parã Banu Bake Huni Kui, por causa do preconceito, ela teve que registrar-se com um nome aceitável perante o cartório brasileiro. Ela vive no oeste da Amazônia brasileira, estado do Acre, e pertence a mais antiga matriarca de todos os territórios do povo Huni kui no Brasil”, escreveu Ninawa.

“É a uma anciã da linhagem da minha família, a última prima irmã do meu grande mestre e formador da minha vida, o meu avô Txaná Ixã Duá Bakê, que veio de uma linhagem de grande chefes hereditárias do meu povo antes da colonização”, finalizou.

Os documentos de Maria Lucimar destacam que a matriarca nasceu em 1980.