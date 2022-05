Morreu na noite desta segunda-feira (24) um dos empresários mais conhecidos de Boca do Acre, José do Vale Melo, aos 87 anos.

Zé do Vale, como também era conhecido, morreu na cidade de Rio Branco. A causa da morte não foi divulgada pela família.

O patriarca da família Melo é pai do ex-deputado e ex-prefeito JR do Vale e do empresário Leontino do Vale, além de avô da atual vice-prefeita municipal, Luciana Melo, e do secretário municipal Edgley Melo.