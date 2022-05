MPAC investiga denúncia de esquema de propina no Governo, mas diz que provas não foram apresentadas

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Patrimônio Público, abriu um procedimento preparatório para investigar uma denúncia do deputado Fagner Calegário, realizada na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Ele afirmou que existe um suposto esquema de pagamento de propina por parte de pessoas ligadas ao Governo do Acre. Estas estariam procurando empresários e cobrando 20% para que fossem realizados pagamentos pendentes.

O órgão informou em uma portaria publicada na edição desta sexta-feira (13) do Diário Oficial que, embora tenha feito a denúncia, “o parlamentar não levou ao conhecimento do Ministério Público do Estado do Acre elementos de provas, havendo, de fato, a necessidade do prosseguimento das investigações descritas no despacho inaugural”.

Procurada pela reportagem do ContilNet, a porta-voz do Governo, Mirla Miranda, disse que o executivo não vai se posicionar sobre o assunto e deve aguardar a investigação por parte do MPAC. Argumentou ainda que o governo desconhece qualquer prova concreta sobre a acusação.

Um ofício foi enviado pelo MPAC ao deputado, no intuito de coletar informações pertinentes sobre o caso.