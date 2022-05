Mulher dá à luz enquanto tomava banho no banheiro de casa em Porto Velho: ‘foi muito rápido’

“Ele não nasceu prematuro. Pela manhã já com a doula em casa, ela ficou me acompanhando e ficamos esperando a hora mais próxima da hora do parto. Passei o dia em casa esperando as contrações darem o intervalo ritmado para irmos para maternidade. As dores foram aumentando, mas não pegava ritmo. Ela sugeriu que eu fosse para o banheiro, pois a água quente ajuda a aliviar a dor. Realmente eu fiquei mais confortável. Foi questão de 15 minutos na sala e 15 minutos no chuveiro, ele nasceu. Foi muito rápido”, lembra.