Mulher de 36 anos é encontrada morta dentro de casa em Porto Velho

No local, a amiga diz que ela e o filho tiveram que pular o muro da casa, subir no segundo piso e por uma janela viram Fernanda caída ao lado da cama.

Quando a polícia chegou ao local encontrou a vítima com várias lesões pelo corpo. Os agentes então acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou o óbito. Informações preliminares da perícia apontam que a vítima pode ter sido espancada até a morte.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima morava com seu companheiro, mas ele não estava no local. Momentos depois ele foi preso e é apontado, até o momento, como principal suspeito do crime. O homem foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após se envolver em um acidente de trânsito.