Mulher de Bruce Willis desabafa sobre saúde mental após afasia do ator

Emma Heming Willis, esposa do ator Bruce Willis, abriu o coração para falar sobre os cuidados com o marido após diagnóstico de afasia. A modelo admite que não está tão fácil cuidar do artista, além das duas filhas do casal, Mabel, de 10 anos de idade, e Evelyn, de oito anos de idade.

“Eu luto para encontrar tempo para o autocuidado todos os dias. Coloco as necessidades da minha família acima das minhas, o que acho que não me torna nenhum tipo de heroína. Essa quantidade de cuidados com todos os outros dentro da minha casa afetou minha saúde mental e minha saúde geral, e não ajudou a ninguém da minha família”, desabafou em uma entrevista ao site The Bump.

A modelo também comenta que não se considera uma mãe perfeita, mas passou a respeitar as suas próprias necessidades para que sua saúde não fosse abalada, de uma forma geral. Por isso, começou a se exercitar. “É um momento em que posso me desconectar e fazer algo que sei que me faz sentir bem no geral. Acho que é importante encontrar aquela coisa que te faz sentir bem e começar a partir daí”, explicou.