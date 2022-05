Mulher é presa com 16kg de maconha em mala no aeroporto de Rio Branco

Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto de Rio Branco transportando 16 quilos de maconha em uma mala.

De acordo com a Polícia Federal, a prisão ocorreu no último sábado (7). A origem da viagem foi na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Após receber voz de prisão em flagrante pelos policiais, a flagranteada foi conduzida para a sede da Polícia Federal do Acre para os procedimentos legais, ficando à disposição da justiça.

A pena mínima para tráfico de drogas é de 15 anos.