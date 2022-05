Mulher é presa em Sena Madureira por guardar objetos furtados em casa

Investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira encaminharam nesta semana para a Unidade de Segurança Pública (USP), uma mulher residente no Bairro Eugênio Areal, a conhecida invasão da Xiburema. Ela é acusada pelo crime de receptação.

Na última sexta-feira, criminosos arrombaram uma casa no km 2, da BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano e subtraíram vários objetos, dentre os quais uma centrífuga e uma caixa de som. Ao tomar conhecimento do furto, os policiais civis começaram a investigar o caso e recuperaram tanto a centrífuga quanto a caixa de som que estavam guardadas em uma residência no Eugênio Areal.

A investigação sobre o caso continua em andamento já que os autores do arrombamento ainda não foram localizados.