Mulher é presa pela PRF transportando mais de 3kg de cocaína na cintura em Rio Branco

Na noite de domingo (22), durante fiscalização de rotina no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rio Branco (AC) policiais apreenderam 3,340Kg de cloridrato de cocaína que estavam amarrados na cintura de uma passageira em um ônibus interestadual.

No ônibus, a equipe da PRF abordou a passageira que, devido ao nervosismo e falas desconexas, teve as bagagens verificadas e passou por uma revista pessoal, já fora do ônibus, realizada por uma policial feminina da Polícia Militar, sendo encontrada uma cinta amarrada a cintura da mulher.

No invólucro foram encontrados 3,340Kg de cloridrato de cocaína que estavam sendo levados para Natal, no Rio Grande do Norte, onde a criminosa receberia R$2.000,00 pelo transporte da droga.

A substância foi entregue a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil de Rio Branco/AC, onde foram tomados os procedimentos cabíveis. A mulher responderá pelo crime de tráfico de drogas.