Na estrada: pré-candidatos a uma vaga na Aleac intensificam andanças e focam na zona rural

Não para

O pré-candidato a deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) não para. Só nesse fim de semana, visitou quatro comunidades rurais ao longo da BR-364, em Assis Brasil. Por onde passa, tem sido bem recebido, tanto pelas lideranças, quanto pela população. Também pudera, umas das principais bandeiras de Hassem é a produção rural.

Não para 2

Outro pré-candidato a deputado estadual que não faz corpo mole é o advogado Eduardo Ribeiro (PSD). Vira e mexe e ele dá um pulinho no Juruá ou no Alto Acre. Sem contar as andanças pela própria Rio Branco e pelos municípios mais próximos da Capital, sobretudo nas áreas rurais. Eduardo foi superintendente do Incra no Acre e tem no setor produtivo um forte nicho eleitoral.

Não para 3

Cesário Braga (PT) é outro que não para quieto. Tem forte apoio nos municípios do interior e sempre que pode, está nesses locais conversando e fazendo política com os companheiros. Braga é um defensor ferrenho da agricultura familiar.

Em comum

Os três pré-candidatos citados a cima tem em comum o fato de estarem tentando abocanhar uma vaga na Aleac pela primeira vez e apostarem forte no voto vindo do meio rural. Não duvido que os três sejam eleitos.

Protesto

A população de Manoel Urbano não está nada satisfeita com a notícia do fechamento da Comarca do município. Junto aos servidores da própria Comarca, os moradores marcaram um protesto para esta sexta (6), contra a decisão do TJAC. Com a transformação da Comarca em posto avançado, Manoel Urbano ficará sob responsabilidade da Comarca de Sena Madureira.

Violência

Uma pesquisa encomendada pela Fecomércio do Acre e divulgada nesta segunda (30), revelou que 71% dos rio-branquenses acreditam que a violência aumentou na Capital. Na opinião dos moradores da Capital o assalto é um dos fatores mais recorrentes (69%), seguido de roubos e furtos (17%), violência generalizada (9%) e lesão corporal (3%).

Educação

A pesquisa também ouviu os moradores da Capital sobre o que acham da Educação. O levantamento apontou que 46% da população ficou insatisfeita com a demora no início do ano letivo de 2022 e 46% avaliam o retorno em tempo hábil, um empate. 8% demonstram receio à diagnósticos de Covid-19 no ambiente escolar, e 0,5% disseram não saber avaliar.

Saúde

Já quando o quesito foi a Saúde, os números mostraram que 89% dos entrevistados confirmaram utilizar os serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). 49% da população de Rio Branco considera os serviços locais de saúde pública como “péssimo” (30%) ou “ruim” (19%). Somente 18%, consideram esse serviço público como “bom” (14%) ou “ótimo” (4%). Para 32% os serviços de saúde são considerados “regular” e 1% não respondeu.

Representação

O Ministério Público Federal no Acre entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal (STF) pelas inconstitucionalidade nas leis 3941/22 e 3942/22, de autoria do deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos), que autorizam porte de arma de fogo a atiradores desportivos e aos vigilantes de empresas de segurança privada.

Resposta

“Em nenhum momento as citadas leis invadiram competência exclusiva da União. É inadmissível que o Ministério Público Federal não reconheça também o risco da atividade dos atiradores desportivos, bem como ainda é inimaginável pensar que o MPF não reconheça esse mesmo risco para os vigilantes privados do Acre”, disse o deputado em nota.