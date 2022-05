“Não perdoamos”: Família de Jonhliane diz que espera por condenação de Alan e Ícaro

Acompanhando o julgamento de Ícaro José da Silva Pinto e Alan Araújo de Lima, acusados pela morte de Jonhliane ocorrida no dia 6 de agosto de 2020, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, o irmão da vítima, Jhonata Paiva, conversou com a imprensa e disse que espera pela condenação dos acusados.

“O que espero é que esse julgamento seja, ao fim, resumido em uma palavra: justiça. Que esses réus sejam condenados e esse júri popular possa representar a sociedade, a voz do povo. Nós não perdoamos eles. Eles foram irresponsáveis, inconsequentes, e é isso que a gente espera, justiça por ela, porque ela tá morta”, disse Jhonata.

A mãe de Jonhliane, dona Raimunda Paiva, não conseguiu comparecer ao julgamento pela manhã, por estar muito abalada com as últimas notícias, segundo a advogada da família, Gicielle Rodrigues.

O julgamento ocorre em dois dias, nesta terça-feira (17) e quarta-feira (18). Ícaro será julgado pelo crime de homicídio doloso, omissão de socorro e embriaguez ao volante, e Alan, pela morte da jovem. Os crimes do Art.132 do CP (perigo para a vida ou saúde de outrem) e do Art.308 do CTB (participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística) foram excluídos da apreciação dos jurados. Os acusados seguem recolhidos em unidade prisional.

Julgamento

No primeiro dia de júri serão ouvidas cinco testemunhas do Ministério Público, três testemunhas de defesa do Ícaro e cinco testemunhas de defesa do Alan, além dos interrogatórios dos réus. Para o segundo dia, a previsão é que ocorra apenas os debates e o juiz Alesson Braz, titular da unidade, assine a sentença no final do dia, após votação dos jurados.

Sobre o caso

A vítima foi morta na manhã do dia 6 de agosto de 2020, por volta das 6h, ao longo da Av. Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco, quando o veículo BMW, conduzida por Ícaro, chocou com a motocicleta em que Jonhliane dirigia. Araújo dirigia um veículo marca VW, modelo Fusca 2.0T. Os dois foram flagrados em alta velocidade na avenida.