Navegue nesta novidade: Senac Acre lança novo site institucional

Fácil navegabilidade, design limpo, moderno e responsivo, ou seja, projetado para se adaptar a qualquer tipo de tela, em especial os dispositivos móveis. Estas são algumas das características do novo site do Senac Acre lançado na segunda, 2.

Com sua nova “casa” virtual, a instituição busca promover uma presença marcante no mundo digital, destacar suas ações e promover seus serviços, pois cada dia mais as pessoas estão acostumadas a resolver problemas através da internet.

Se antes os interessados em adquirir qualquer curso do Senac Acre tinham apenas a opção de realizar este processo em uma unidade física da instituição, agora as matrículas podem ser realizadas onde e quando o cliente desejar, pois agora a instituição passa a ofertá-las online.

Conheça esta novidade que o Senac Acre oferece para você. Acesse ac.senac.br e confira!