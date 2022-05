No AM, vídeo que mostra crianças brincando com boto na varanda de casa viraliza nas redes sociais

No vídeo, as crianças aparecem alimentando o animal, celebrando a visita. Quem postou o material nas redes sociais foi Michele Silva, amiga da família que durante as férias visita a casa flutuante e também costuma brincar com os botos.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Michele conta que o vídeo foi gravado pela amiga, que é dona da casa e enviado a ela por mensagem. “Quando eu vi o vídeo lembrei muito da minha avó e resolvi postar. Antigamente as pessoas tinham medo de chegar perto de boto, mas hoje em dia elas já brincam alimentam. Até o filho da minha amiga, que tem dois anos também estava brincando”, contou.

O vídeo postado por Michele nas redes sociais já acumula 1,2 milhões de visualizações e 9 mil compartilhamentos. Ela conta que para a família, receber a visita dos botos já virou rotina.