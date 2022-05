No Dia das mães, Jenilson homenageia acreanas e fala do sonho de construir um Acre mais seguro e de oportunidades para mulheres

Neste domingo (8), em que se celebrado o Dia das Mães, o pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, deputado estadual Jenilson Leite, compartilhou um vídeo homenageando à todas as mães acreanas.

“Reconheço que o papel mais difícil em um estado como o nosso é o seu de mãe. Você vai estar sempre preocupada com o que seu filho vai comer, o que vai vestir, com a segurança e educação dele”, diz Jenilson.

O pré-candidato lamentou os dados de feminicídios e outras violências contra as mulheres no Acre. “Nós temos um dado que muito nos envergonha, mas também nos desafia, que é o Acre ser o pedaço do Brasil que mais violenta e mata você, mulher e mãe”.

Jenilson destacou que combater essa realidade será um grande desafio, mas está disposto a trabalhar para construir um Acre melhor. “O seu sonho é o nosso sonho também, de construir uma sociedade mais segura, com mais paz, com mais felicidade para você e para seus filhos”, finalizou.