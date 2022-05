No Dia do Líder Comunitário, governo lança aplicativo para se comunicar com associações de moradores

No Dia Nacional do Líder Comunitário, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), em parceria com a Secretaria de Governo (Segov), lançou o aplicativo Protagonismo Colaborativo.

A plataforma digital foi apresentada na manhã desta quinta-feira, 5, para os líderes comunitários de Rio Branco, e objetiva integrar as entidades sociais ao governo de forma mais efetiva.

Durante o encontro, promovido no Memorial dos Autonomistas, foi ofertado também um café da manhã em reconhecimento à categoria.

“O governo está de parabéns em fazer essa homenagem e chamar os líderes para apresentar a plataforma, que irá ajudar todos os presidentes de bairro”, disse Jorge Wenderson Cavalcante, presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco.

O gestor da Seict, Assurbanipal Mesquita, destacou que a ferramenta irá auxiliar no diálogo entre os representantes e Estado: “O aplicativo do programa Protagonismo Colaborativo já está disponível para uso, e também nos prontificamos a ensinar o uso da ferramenta, que é um canal de comunicação com todas as secretarias de Estado”.

“Uma coisa que o Estado está fazendo é trazer o líder comunitário para participar junto à gestão. O governo tem sido sensível a essa categoria, e hoje as associações, estando regulamentadas e com projetos específicos, podem alcançar emendas parlamentares em prol das comunidades”, enfatizou o titular da Segov, Júlio Costa.

O líder comunitário do bairro Laélia Alcântara, Wilson Araújo, afirmou: “O presidente de bairro é quem corre atrás das necessidades da comunidade, e este é um ato de reconhecimento por parte do Estado”.

Sobre o papel do líder comunitário, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ana Paula Lima, pontuou: “Costumamos dizer que os líderes comunitários são a nossa ponte, pois sabem o que acontece nas comunidades, e do que elas precisam, por meio das políticas públicas. Estamos à disposição para atendê-los”.

Estiveram presentes no evento a secretária de Comunicação, Nayara Lessa; a secretária adjunta executiva da Saúde, Muana Araújo; a diretora administrativa de Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Taiane Belarmino; e o deputado Estadual Fagner Calegário.

O ato foi promovido pela Seict, Segov e Seet e contou com o apoio de líderes comunitários, presidentes de entidades e representantes da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), da Confederação Nacional das Associações de Moradores, da União Municipal das Associações dos Moradores de Rio Branco (Umamrb), da Federação das Associações de Moradores do Acre (Famac), da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre) e da Central de Apoio às Associações de Moradores do Estado do Acre (Ceames).

Protagonismo Colaborativo

O programa Protagonismo Colaborativo é uma iniciativa do governo do Acre que tem por objetivo estimular a relação com as entidades do terceiro setor, ou seja, organizações sem objetivo de lucro, dedicadas a questões sociais. Os interessados podem se inscrever por meio do site: https://pcac.com.br/

A ferramenta está disponível para todos os municípios do Acre. Os representantes do terceiro setor podem mandar suas solicitações e demandas por meio da plataforma.