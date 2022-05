No Estrelão, jogo contra o Porto Velho-RO vale “seis pontos”

O empate conquistado no último final de semana diante do Amazonas por 2 a 2, no apagar das luzes, com o gol salvador do goleiro Evandro Gigante, manteve o Rio Branco na vice-liderança do 1 do Campeonato Brasileiro Série D.

Com o ponto conquistado, em casa, contra a Onça Pintada, o Rio Branco chegou ao 11º ponto na tabela de classificação, mesma pontuação do Porto Velho-RO, adversário do próximo sábado (28), em jogo válido pela sétima rodada da competição e agendado para o estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho-RO, às 16h30.

Desfalque/reforço

O técnico Bruno Monteiro para a partida não poderá contar com o volante Léo. O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática contra o time rondoniense. Com isso, a tendência será pela entrada do jogador Mineiro entre os titulares.

Por outro lado, o técnico Bruno Monteiro deverá contar com o reforço do atacante Wilker. Recém-chegado ao CT do José de Melo, o atleta aguarda apenas pela presença do nome do Boletim Informativo Dário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser relacionado para o jogo contra o Porto Velho-RO.

Jogo de seis pontos

Monteiro analisa o duelo contra o Porto Velho-RO como um jogo de seis pontos. Os dois times somam 11 pontos e dividem a segunda posição na tabela de classificação do grupo 1, mas o time acreano leva vantagem nos critérios técnicos. “Será mais um confronto decisivo e estamos encarando como uma partida de seis pontos”, pontuou o comandante estrelado.

Rescisão

Nesta segunda-feira (23), o Boletim Informativo Dário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a rescisão de contrato do atacante Adriano. O atleta não vinha sendo aproveitado nos últimos jogos do Estrelão.